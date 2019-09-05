Экс-руководители двух разорившихся фирм в Карелии получили штраф за нежелание складывать полномочия

Бывшие руководители предприятий оштрафованы за нарушения законодательства о банкротстве, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения законодательства о банкротстве двумя обществами с ограниченной ответственностью.

Установлено, что данные предприятия с 2018 года находятся в состоянии банкротства, для управления компаниями назначены арбитражные управляющие, которым должна была быть передана бухгалтерская и иная документация, печати, штампы, материальные и иные ценности.

Вместе с тем, несмотря на передачу функций руководства организациями арбитражным управляющим, а также на многочисленные запросы арбитражных управляющих и решения суда, бывшие руководителя уклонились от передачи им документов и сведений по компаниям.

За нарушения законодательства о банкротстве прокурор города возбудил административные производства.

Постановления прокурора рассмотрены Арбитражным судом Республики Карелия и удовлетворены, бывшие руководители организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 40 тысяч рублей каждому.