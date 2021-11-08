Экс-сотрудник наркоконтроля возглавил Госкомитет Карелии по ценам и тарифам

Бывший сотрудник госнаркоконтроля и гендиректор ГУП «КарелКоммунЭнерго» Станислав Хазанович назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам.

Указ об этом подписан главой Карелии 8 ноября. О новых кадровых назначениях сообщается на сайте правительства.

Напомним, Хазанович возглавлял ГУП «КарелКоммунЭнерго», отвечающее за теплоснабжение половины Карелии, с марта 2019 до августа 2021 года. После увольнения он сообщил, что договор с ним был расторгнут по инициативе министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

Ранее он работал в госнаркоконтроле республики вместе с нынешним мэром Петрозаводска Владимиром Любарским. Затем какое-то время был арбитражным управляющим, работал в Москве, после чего вернулся в Петрозаводск.

Бывший руководитель госкомитета по ценам и тарифам Карелии Тимофей Крюков 19 июля возглавил УФАС по Ленинградской области. После его ухода обязанности председателя ведомства исполняла заместитель руководителя Марина Пупышева.