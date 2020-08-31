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Экс-супруга главы Минстроя Карелии будет защищать обманутых дольщиков

Новости. Общество
06:40, 01 Сентября 2020
фото: Александра Россыпнова / ВК
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Александра Россыпнова, бывшая жена республиканского министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, возглавила Фонд защиты прав участников долевого строительства Карелии.

Александра Николаевна Россыпнова является генеральным директором унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав участников долевого строительства республики Карелия". Об этом говорится на сайте "Спарк".

Региональный фонд защиты прав дольщиков был создан в Карелии в начале 2020 года в соответствии с распоряжением правительства. На сайте органов власти сообщалось, что основной задачей Фонда является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед обманутыми гражданами - участниками долевого строительства.

Ранее Александра Россыпнова возглавляла ГКУ РК "Управление земельными ресурсами".

Виктор Россыпнов был назначен министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии в марте 2020 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-09-01 07:19:31
А можно список всех родственников в студию, устроенных на хорошие должности - И ЕСЛИ НЕ ТРУДНО - ПО ВСЕМ ЧИНОВНИКАМ.
И даже по бывшим !!!!
Театральный критик
2020-09-01 07:07:09
Бывший муж в курсе ?
Гость
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