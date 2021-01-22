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Эксклюзивное интервью Белуги: "Сегодня ни у кого нет гарантий от такого преследования"

Новости. Общество
19:02, 23 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Леонид Белуга рассказал, что собирается строить третью очередь "Лотос Плазы" и жилой район в Университетском городке, несмотря на коронавирус, кризис в экономике, а также репутационные потери.

Мы смогли задать бизнесмену самые острые вопросы: откуда он будет брать деньги на свои амбициозные проекты, есть ли у него проблемы с банками, и пойдет ли он на выборы, чтобы влиять на политическую ситуацию в Карелии. Ответы печатаем без купюр.

- Как эпизод с вашим задержанием в ноябре прошлого года сказался на бизнесе?
- После публикаций о задержании банки остановили все наши возобновляемые кредитные линии, и на новый год на оборотные средства нам уже не дали кредитов. Нам нужны были деньги, чтобы подготовиться к летнему сезону, без них мы не сможем. Договора уже были подписаны, но в одностороннем порядке банки сказали, что не выдадут эти средства.
Кроме этого, по двум проектам нам нужны были банковские гарантии на 200 млн рублей, но службы безопасности сказали, что не рекомендуют, поэтому банки нам их не выдали. Кредитные ресурсы в целом остановили. По действующим кредитам нам написали, что в одностороннем порядке могут отозвать из-за возникшей непонятной ситуации.

- Вы считаете задержание необоснованным?
Что на этот вопрос ответил Леонид Белуга, читайте здесь.

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