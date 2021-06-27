Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан

Антисанитарные условия, которые создают наездники лошадей на петрозаводском пляже «Пески», вызвали острую дискуссию в соцсети.

Дискуссия развернулась среди подписчиков «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Ладно собака где-нибудь справит нужду. А конь справит в таком количестве, что всю дорогу перегородит… Много людей с детьми лежат отдыхают на пляже, а на лошадях несутся какие-то молодые девушки, может быть, в силу возраста не понимают ещё, несутся по песку и поднимают столбы пыли, которая на людей летит, которые в двух метрах лежат. Разве так делается? Обойти по дороге нельзя или там где-нибудь поближе к ней? Или хотя бы не гнать на лошади, понты качать свои, может быть, ещё детские», — высказала свое мнение одна из подписчиц.

Ее поддержали другие участники группы.

«Запрет приводить животных на пляжи, оборудованные для купания, есть. Но пляж в Песках не является оборудованным для купания. И вообще в птз нет таких мест, однако людям нужно где-то купаться. Давайте уважать друг друга! С лошадьми можно и немного подальше отойти, где нет купающихся, так же, как и с собаками», — считает житель города.

«Опять в песках нашёл кучи лошадиного г… Вы же знаете, что лошади „кладут“ по 10-20 кг навоза. Мешки прицепляйте им. Зачем петрозаводчанам это подкладывать на пляжах? Беспредел!», — возмутился еще один горожанин.

Но больше всего подписчиков ужаснули трупы лошадей.

«Уже не первый раз вижу трупы этих самых лошадей где попало кинутые, одна в конце пляжа была выкинута и песком немного присыпана, одна ещё где-то за гаражами на Автолюбителей», — утверждает участница обсуждения.