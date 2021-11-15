Эксперт исключил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России после праздников

Пандемия закончится в течение 2022 года, считает врач-вирусолог Владислав Жемчугов

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников в России исключён. Об этом ТАСС сообщил врач-вирусолог Владислав Жемчугов.

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — сказал он.

По мнению эксперта, пандемия закончится в течение 2022 года.