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Эксперт исключил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России после праздников

Новости. Общество
01:12, 08 Января 2022
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

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Пандемия закончится в течение 2022 года, считает врач-вирусолог Владислав Жемчугов

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников в России исключён. Об этом ТАСС сообщил врач-вирусолог Владислав Жемчугов.

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — сказал он.

По мнению эксперта, пандемия закончится в течение 2022 года. 

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