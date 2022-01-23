890x80
Реклама
Грузовик сбил 7-летнего ребенка на трассе «Кола» в Карелии 1
23.01.2022 10:49
Два автомобиля разбились на трассе на юге Карелии (ФОТО)
23.01.2022 16:18

Эксперт назвал самую популярную среди россиян страну для вакцинного тура

Новости. Общество
00:10, 24 Января 2022
фото: © unsplash.com

Новости партнеров

Член «Альянса туристических агентств» Мкртчян: россияне едут в вакцинные туры в Турцию.

Член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян назвал самую популярную у россиян страну для вакцинного тура в период пандемии коронавируса. Он рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда». Слова эксперта приводит Лента.ру.

По словам эксперта, чаще всего россияне едут в такие туры в Турцию. Также популярные направления для того, чтобы сделать прививку, — Болгария, Греция, Сербия и Армения.

«Люди едут, как правило, два раза, потому что почти все европейские страны отказались от однофазных вакцин… Они приезжают, получают первую вакцину, скажем, „Pfizer“, потом приезжают через три недели, получают вторую дозу. Им выдают единый паспорт европейского образца — санитарный паспорт. И дальше они могут ехать и в Америку, и в Евросоюз, куда хотят», — рассказал Мкртчян.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

21.01.2022 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал» 8
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 27
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 32
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»