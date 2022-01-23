Эксперт назвал самую популярную среди россиян страну для вакцинного тура

Член «Альянса туристических агентств» Мкртчян: россияне едут в вакцинные туры в Турцию.

Член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян назвал самую популярную у россиян страну для вакцинного тура в период пандемии коронавируса. Он рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда». Слова эксперта приводит Лента.ру.

По словам эксперта, чаще всего россияне едут в такие туры в Турцию. Также популярные направления для того, чтобы сделать прививку, — Болгария, Греция, Сербия и Армения.

«Люди едут, как правило, два раза, потому что почти все европейские страны отказались от однофазных вакцин… Они приезжают, получают первую вакцину, скажем, „Pfizer“, потом приезжают через три недели, получают вторую дозу. Им выдают единый паспорт европейского образца — санитарный паспорт. И дальше они могут ехать и в Америку, и в Евросоюз, куда хотят», — рассказал Мкртчян.