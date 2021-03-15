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Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Новости. Общество
22:00, 15 Марта 2021
фото: pixabay.com / PhotoMIX-Company
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Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше.

Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова, передает РИА Новости.

"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", - сказала Дроздова в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".

Она отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.

 
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