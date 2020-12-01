Эксперт предсказал Карелии большие проблемы в кризис

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов включил Карелию в число регионов, которые больше всего пострадают в период кризиса.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, эксперт в экономической политике правительства Владимир Климанов заявил изданию "URA.RU", что у ряда регионов, куда относится и Карелия, существуют проблемы из-за значительного объема расходов. По оценке Климанова, это является предвестником кризисных явлений, поскольку в данный момент такие регионы нуждаются в поддержке и будут вынуждены принимать на себя очередные долговые обязательства.

"По критерию "падение налоговых доходов и наличие первоочередных расходов по отношению к доходам" в России есть несколько регионов, у которых расходы выше 100% относительно доходов. Такая ситуация сложилась в Хакасии, Калмыкии, Удмуртии, Адыгее, Башкортостане, Карелии и Еврейской автономной области. Без мер помощи и новых долговых обязательств они не смогут справиться с этой ситуацией", — сообщил Климанов.

Он считает, что бедные регионы имеют мало возможностей для самостоятельного принятия решений, бюджетного маневра и применения антикризисных мер.

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