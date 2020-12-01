Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россиян начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах
01.12.2020 20:40
Мужчины приезжают за душевным равновесием в два города Карелии 2
01.12.2020 12:05
Стало известно, какую зарплату будут получать участники проведения переписи населения в Карелии 2
01.12.2020 17:40
Дороги, электричество и водопровод для участков под ИЖС в Карелии построят за 500 млн рублей 4
01.12.2020 12:48
Жительница Петрозаводска отдала мошенникам сбережения, пытаясь продать собачий костюм 2
01.12.2020 18:40
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем 2
01.12.2020 19:40

Эксперт предсказал Карелии большие проблемы в кризис

Новости. Происшествия
10:48, 02 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов включил Карелию в число регионов, которые больше всего пострадают в период кризиса.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, эксперт в экономической политике правительства Владимир Климанов заявил изданию "URA.RU", что у ряда регионов, куда относится и Карелия, существуют проблемы из-за значительного объема расходов. По оценке Климанова, это является предвестником кризисных явлений, поскольку в данный момент такие регионы нуждаются в поддержке и будут вынуждены принимать на себя очередные долговые обязательства.

"По критерию "падение налоговых доходов и наличие первоочередных расходов по отношению к доходам" в России есть несколько регионов, у которых расходы выше 100% относительно доходов. Такая ситуация сложилась в Хакасии, Калмыкии, Удмуртии, Адыгее, Башкортостане, Карелии и Еврейской автономной области. Без мер помощи и новых долговых обязательств они не смогут справиться с этой ситуацией", — сообщил Климанов.

Он считает, что бедные регионы имеют мало возможностей для самостоятельного принятия решений, бюджетного маневра и применения антикризисных мер.

Ранее сообщалось, что продление "коронавирусных" ограничений приведет к стагнации экономики Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

01.12.2020 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»