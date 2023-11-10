Эксперт предупредил об опасной мошеннической схеме во время распродаж

Россиянам посоветовали внимательнее изучать сайты в ходе предпраздничных распродаж.

Во время предновогодних распродаж россияне чаще рискуют столкнуться с интернет-мошенниками, которые «охотятся» за личными данными — одной из популярных схем выманивания данных становятся фальшивые сайты онлайн-магазинов, которые привлекают пользователей большими скидками, рассказал РИА Новости директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков.

«В преддверии праздников люди по всему миру ждут возможность приобрести товары и услуги по выгодным ценам. Однако, следует помнить, что с наступлением „черной пятницы“ повышается и риск столкнуться с интернет-мошенниками. Особенно актуальными в период предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию», — рассказал он.

Пользователи оформляют заказ на «выгодных» условиях, указывая персональные сведения и реквизиты банковских карт — так данные попадают к злоумышленникам, которые впоследствии используют их для незаконных транзакций. «Схожим образом с фишинговыми сайтами работают целые приложения. Они обещают доступ к эксклюзивным акциям и скидкам от популярных магазинов, но на самом деле воруют личные данные пользователей», — добавил эксперт.

Другим способом выманить личные данные становятся электронные письма, которые имитируют официальные сообщения от известных интернет-магазинов, банков или онлайн-сервисов. В такой рассылке может быть информация о крупной скидке в «черную пятницу» и предложение перейти по ссылке для получения дополнительной информации — на этой странице пользователя просят оставить свои данные под предлогом участия в акции.

Еще один способ мошенничества — создание фейковых аккаунтов в популярных мессенджерах или социальных сетях. «Мошенники могут представиться знакомыми или сотрудниками компаний. На самом же деле, они пытаются втереться в доверие, используя для этого информацию со страницы или из описании профиля. А дальше начинают либо вымогать деньги, либо предлагать крупные скидки или бонусы при условии оплаты», — сказал Избаенков.

Эксперт советует проверять подлинность веб-ресурсов и защищенность веб-соединения — это отображение зеленого замочка рядом с адресом сайта. Пользователям нужно быть осторожными при нажатии ссылок и не переходить на подозрительные ресурсы. Также следует остерегаться больших скидок и поверять стоимость товаров у нескольких продавцов — низкая цена может быть признаком мошенничества.