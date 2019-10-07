Эксперты дали советы для уютного секса

Психологи предложили несколько способов, которые помогут сделать интимные отношения еще уютнее.

Мало кто знает, что женщина достигает оргазма намного быстрее, если ее ступни находятся в тепле. Этот факт неоднократно доказан учеными, пишет "Главред".

Если вы относитесь к тем людям, у которых постоянно холодные конечности, то необходимо принять горячую ванну и надете теплые носки.

Приобретите свечи, советуют психологи. Мягкий желтый свет свечей создает невероятно комфортную и интимную атмосферу.



В холодное время года кожа становится слишком сухой. После принятия душа всегда необходимо увлажнять свою кожу натуральными ароматизированными маслами.

Если доверять статистике, то многие семейные пары привыкли заниматься любовью в вечернее время. Постарайтесь как можно чаще заниматься любовью днем, а лучше утром.

Это зарядит вас на целый день позитивом. Также дневной секс позволяет абстрагироваться от различных бытовых проблем и значительно расширяет представление об получении удовольствия.