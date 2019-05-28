Эксперты: диета способна улучшить интимную жизнь

Эксперты узнали, как можно улучшить секс с помощью диеты.

Эксперты назвали пять способов улучшения секса через диету.



Первое – это улучшение кровообращения с помощью снижения употребления в пищу продуктов на основе транс-жиров и быстрых углеводов. Полностью отказавшись от жирной пищи, можно получить снижение уровня тестостерона в организме. Это, в свое время, подтвердили специалисты Лос-Анджелесса с помощью исследования, пишет "ФедералПресс".



Так, эксперты уточнили, чтобы избежать понижение тестостерона, нужно включить в свой рацион яйца, устрицы, нежирную говядину, курятину, сыр, йогурты.



Для сохранения энергии специалисты рекомендуют употреблять воду. Так же не следует отказываться от белковой пищи и зерен. А вот от чего стоит отказаться, это от сладостей и быстрых углеводов. Наращивание мышечной массы поможет выгладить хорошо, а также сохранит больше силы во время занятия сексом. Для этого хорошо поможет употребление животного и растительного белка.



И последний способ – этоснижение за лишним весом. По словам экспертов, без лишних килограммов можно будет по иному ощутить всю красоту от занятий любовью. Так, по результатам исследования, нормальный вес человека, у которого индекс массы тела в норме, в 25 раз чаще получают удовольствие от секса.



Тут ученые рекомендуют воспользоваться средиземноморской диетой с большим количеством овощей и фруктов, а так же белками и ненасыщенными жирами,