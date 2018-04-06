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Новости. Общество
23:30, 06 Апреля 2018

Эксперты объяснили страсть людей к публичному сексу

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Зарубежные СМИ обратили внимание на распространенную фантазию.

Издание Elite Dail предполагает, что занятия любовью в общественном месте являются довольно распространенной фантазией, к которой могут стремиться искатели острых ощущений.

Эксперт-сексолог Джессика О'Рейли прокомментировала подобные предположения и отметила, что публичный секс может быть привлекательным для многих людей, поскольку они слишком сильно ассоциируют постельные утехи с частной сферой, пишет РЕН.

По ее словам, попытки перенести ощущения на публику могут привести к своеобразному "освобождению". Также эксперт отмечает, что на ощущения влияет и погода - таким образом люди могут уйти от предсказуемой среды.


По словам эксперта Майкла Доуна, также привлекательность публичного секса заключается в выработке дофамина - гормона, который может серьезно повлиять на возбуждение перед сексом.

Человек ощущает некоторую "опасность", когда предается утехам вне комфортного помещения - и гомон удовольствия охотно реагирует на изменение условий.

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