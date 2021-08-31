Эксперты подсчитали, сколько в Карелии фанатов ЗОЖ

Специалисты Карелиястата выяснили, что в регионе чуть более семи процентов людей придерживаются правил здорового образа жизни.

В Карелии 7,2% граждан ведут здоровый образ жизни. Об этом сообщает Карелиястат.

Почти 20% мужчин и 22% женщин самостоятельно занимаются физкультурой и спортом.

Привычку ежедневно есть не менее 400 граммов овощей и фруктов имеют 7% мужчин и почти 9% женщин.

Не курят 82% женщин и более 59% мужчин.

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