Эксперты представили тренды платьев текущего сезона

Эксперты модной индустрии выделили несколько трендов в отношении платьев, отметив, что этот предмет гардероба находится сейчас на волне особой популярности.

В сезоне 2018-2019 года приветствуются эксперименты с тканями, фактурами и декорированием, вплоть до сочетания друг с другом, казалось бы, совершенно неподходящих элементов.

Если говорить о модных цветовых решениях, то, начиная с этой весны, особенно востребованными станут платья в выразительных зеленых оттенках. Особенно выделены экспертами салатовый во всех возможных его вариантах, а также изумрудный в самом насыщенном исполнении. Также в коллекциях дизайнеров присутствует много вещей в нежных пастельных оттенках, в красном, бордовом, синем. Интересным трендом стал градиент с его роскошными переходами цветов. Среди принтов несомненными фаворитами являются горох всех размеров и полоска. На пике популярности – платья из полупрозрачных тканей, с бахромой, многослойные, с рюшами и воланами, с металлическим блеском.

Если говорить о силуэтах, то они весьма разнообразны, начиная со строгих классических моделей, заканчивая невероятными асимметричными. Одинаково модно дамы будут выглядеть в коротких и длинных изделиях, очень романтичных и с намеком на спортивную приверженность. Практически везде проскальзывает стремление дизайнеров сделать вещи максимально откровенными с учетом их общей концепции.

Также стоит отметить, что среди текущих трендов присутствуют и так полюбившиеся за последние годы женщинам всех возрастов прямые платья, в которых ощущается полная свобода движений и скрадываются многие недостатки фигуры. Сегодня такие модели представлены в коллекциях ведущих мировых брендов, в чем несложно убедиться, заглянув в каталог интернет-магазина KupiVip.ru, где собраны только самые модные качественные изделия. Эти предметы гардероба предложены в самых разнообразных расцветках, преимущественно в классическом и спортивном стилях, но также собрано немало романтичных вариантов, подходящих для выхода в свет, участия в праздничных и торжественных мероприятиях. Большинство предложений виртуальной торговой точки демонстрируют длину мини, но также можно подобрать оригинальные вещи до колена и гораздо ниже. Дизайнеры мировых брендов одинаково охотно разрабатывают прямые платья с поясами и без таковых, в самом лаконичном исполнении и с многочисленными элементами декорирования, карманами. В целом, стоит отметить, что среди товаров этой категории на площадке легко подобрать что-то интересное буквально для каждой представительницы прекрасного пола.