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Эксперты прогнозируют резкое подорожание продуктов к Новому году

Новости. Общество
19:40, 02 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Стоимость новогодних угощений в этом году может быть выше прошлогодней на 20-25%, предупреждают эксперты.

До Нового года осталось два месяца. Цены на продукты к этому времени вырастут еще сильней. В зоне риска подорожания находятся красная икра, рыба, хлеб, алкоголь. Стоимость новогодних угощений в этом году может быть выше прошлогодней на 20-25%, предупреждают эксперты. 

Подорожание продуктов к Новому году стало уже традицией. Осенью 2020-го круто взлетела стоимость хлеба: в различных регионах России на несколько рублей. О возможном росте цен, в особенности на макароны и продукты перерабатывающей промышленности, заявил исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Одновременно с этим основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько предупредил о повышении цен на рыбу и рыбные продукты, а в аналитическом агентстве "Рыбсеть" спрогнозировали подорожание красной икры на 40% к новогодним праздникам, сообщили в МК.

Почему цены продолжают расти, несмотря на падение показателей покупательской активности? К Новому году продукты питания и спиртное традиционно дорожают по нескольким причинам. В первую очередь, сказывается сезонный фактор – в магазинах становится меньше продуктов нового урожая, растет доля импорта (который наша страна покупает за валюту). Из-за постепенного обесценивания рубля на протяжении последних лет цены на такие продукты постоянно растут – иногда рывками.

Второй фактор – это стоимость биржевых товаров (зерна, сахара, кофе). Динамика их стоимости на международных рынках сказывается на магазинных ценниках. 

Третий фактор – урожайность: если в России и других странах урожай по каким-то причинам сокращается, то и стоимость товаров может вырасти. В частности, в этом году ниже урожай зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, овса. В результате – заметный рост цен на сахар, муку, крупы, подсолнечное масло. Но это еще не все причины увеличения стоимости продуктов питания.

Цены традиционно растут накануне Нового года из-за политики розничных сетей, рассказывает Исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая. По её оценкам, стоимость праздничного стола в этом году может быть выше прошлогодней на 20-25%. 

Строгая убеждена, что "локомотивами" роста цен станут деликатесы и алкоголь: первые из-за своего импортного происхождения, а спиртное – из-за того, что со следующего года повысятся акцизы, а торговые сети будут делать большую праздничную наценку, чем обычно.

В прошлом году затраты на то, чтобы накрыть "средний новогодний стол", выросли на 2,74% до 6 430 руб. (на семью из четырех взрослых и ребенка) при общем росте продовольственных цен на 3,11%. В этом году, не сомневаются эксперты, рост среднего чека будет куда существенней: слишком много факторов тому способствует.

"Главной причиной, которая позволяет розничным сетям и поставщикам продуктов пересматривать ценники вверх, выступает желание большинства россиян устроить себе хороший новогодний праздник, – говорит Дорофеев. – Для большинства пословица "как встретишь новый год, так его и проведешь" – не пустой звук, чем продавцы и пользуются".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-02 20:02:59
Зачем жути нагоняете. С какой целью нагнетаете социальную напряженность в обществе ? Новогодний тазик оливье всегда останется тазиком оливье. Вне зависимости от цен и международной обстановки. И даже завтрешних выборов президента америки дональда трампа. Беня, я правильно сказал ?
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