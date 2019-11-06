Эксперты рассказали, как правильно принимать витамины

Роспотребнадзор дал рекомендации относительно витаминных и минеральных добавок к пище и рассказал, в каких случаях они могут быть опасны для здоровья.

При приеме БАДов необходимо учесть время и обстоятельства их приема. От этого зависит как безопасность употребления, так и эффективность, пишет издание "РИА Новости".



Эксперты Роспотребнадзора посоветовали принимать мультивитамины два раза в день во время еды – по полдозы во время завтрака и обеда или ужина. Не следует пить их натощак – витамины группы В и витамин С в таком случае могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту. А жирорастворимые витамины, к которым относятся витамины А, D, E и К, нужно употреблять с продуктами, содержащими немного жира.



При приеме витаминов и минералов по отдельности необходимо учитывать их совместимость между собой. Например, цинк плохо сочетается с кальцием и железом. Магний следует употреблять вместе с кальцием. Железо лучше всего принимать натощак, либо утром, либо днем. При этом оно плохо усваивается с кальцием и витамином Е.



Витамин B12 лучше пить натощак, так как он плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Кроме того перед началом его приема следует проконсультироваться с врачом, если вы употребляете лекарства от потери костной массы, рака, подагры, высокого кровяного давления и гиперсекреции желудка.



Специалисты Роспотребнадзора также призвали быть осторожными при приеме добавок с полиненасыщенными жирными кислотами, например, маслом криля, рыбьим жиром, омега-3 жирными кислотами. Они противопоказаны людям с аллергией на морепродукты, нарушениями свертываемости крови и тем, кто принимает антикоагулянты.



Чем разнообразнее и полноценнее питание, тем меньше биологически активных добавок требуется человеку, подчеркнули в ведомстве. Рациональное питание является лучшим способом обеспечить организм всеми необходимыми организму веществами.