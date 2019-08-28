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Новости. Общество
21:05, 28 Августа 2019
фото: pixabay.com / dw-lifestylefotografie

Эксперты рассказали, на что тратят деньги новоиспеченные родители

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Исследователи выяснили, как изменяются траты граждан, которые решили завести ребенка.

Родители в первые три года после рождения ребенка реже ходят в рестораны, меньше путешествуют и значительно сокращают расходы на спорт. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка".

"В первые три года жизни ребенка родители реже ходят в рестораны, меньше путешествуют и значительно сокращают расходы на спорт...За год до рождения ребенка траты на "развлечения" достигают своего пика, но уже через шесть месяцев их доля резко снижается. К моменту появления ребенка на свет она падает на 6 п.п. и составляет лишь четверть от максимальных значений...Расходы на кафе и рестораны сокращаются на 2,7 п. п. (или на 41%) с последующим частичным возвратом к исходному уровню", - говорится в сообщении Сбербанка, которое основывается на аналитике проекта "Сберданные".

Отмечается, что "во время беременности и в течение первого года жизни ребенка доля расходов на поездки снижается в среднем на 2 п. п. и остается существенно ниже своей средней величины вплоть до его совершеннолетия".

По данным аналитиков, во время беременности ожидаемо наблюдается всплеск активности в категориях "аптеки" и "медицинские услуги". "Кроме того, более чем на 10% возрастает спрос в сегментах "зоомагазины" и "магазины газонов и садов"...Затраты на обустройство жилья (расходы на строительство и ремонт, покупку мебели и бытовой техники; объединены в условную категорию "все для дома") резко возрастают за четыре месяца до пополнения в семье. В это время они превышают свое типичное значение на 3,7 п.п. (44%)", - добавили в Сбербанке.

Эксперты также зафиксировали, что во время беременности женщины действуют противоречиво: откладывают деньги на депозиты и почти одновременно берут займы, также выявлена "устойчивая склонность семей брать ипотеку после рождения второго ребенка".

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