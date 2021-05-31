Эксперты рассказали, о чем россияне чаще всего лгут в резюме

Стало известно, что россияне любят приукрашивать в резюме при приеме на работу.

Ложь в резюме чаще всего встречается в сведениях о профессиональных навыках россиян (52 процента). Об этом говорится в исследовании SuperJob, которое приводит Лента.ру.

По опыту рекрутеров, также среди самой распространенной лжи — неверная информация об опыте работы (37 процентов) и должностных обязанностях (35 процентов). Около 24 процентов работодателей считают, что соискатели часто приукрашивают уровень владения программным обеспечением. Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком назвали 18 и 16 процентов соответственно.

Некорректную информацию о дополнительном образовании и наличии наград отметили семь процентов рекрутеров, а о неточности в основном образовании соискателя заявили четыре процента. Только шесть процентов менеджеров по персоналу не сталкивались с недостоверной информацией в резюме.

Чем больше компания, тем чаще работодатели сомневаются в правдивости описания должностных обязанностей, сказано в исследовании. Работодатели из банковской сферы чаще остальных скептически оценивают информацию в резюме.