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Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор

Новости. Общество
22:30, 17 Августа 2021
фото: © AR / Unsplash

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Эксперты ESET рассказали об опасности выбрасывания бумаг с персональными данными в мусорное ведро.

Злоумышленники могут найти персональные данные граждан даже в мусорных корзинах и использовать эту информацию в корыстных целях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного разработчика антивирусных решений ESET.

В компании рассказали, что эксперт по кибербезопасности ESET Джейк Мур провел эксперимент, проверив, какие данные можно обнаружить в мусорной корзине. «Ежедневно люди выбрасывают свои ФИО, адреса, номера телефонов, электронные почты и другие данные, которые позволяют мошенникам создать довольно подробный портрет потенциальной жертвы», — отметили в пресс-службе.

По словам самого Мура, которого процитировали в ESET, он попросил у своего друга разрешения «украсть» мусорный бак со вторсырьем возле его частного домовладения. В мусоре, накопившемся за две недели, эксперт обнаружил упоминания имени и фамилии супругов-владельцев дома, адреса электронной почты, номера телефона. «К тому же я смог составить потребительский портрет семьи по брендам и ценовым категориям», — добавил Мур.

Поэтому компания отмечает: покопавшись в мусоре и объединив найденные подробности с содержимым продающихся в даркнете баз данных, мошенник может получить достаточно подробный портрет жертвы — а это облегчает подбор фишинговой схемы.

В качестве примера ESET приводит ситуацию, когда злоумышленник, имея на руках номер телефона и квитанцию о недавно купленном товаре, связывается с жертвой и от лица фирмы-продавца обещает дать скидку на следующий заказ, если пользователь перейдет по присланной ссылке и пройдет опрос. На фишинговом сайте необходимо будет указать данные банковской карты, которые после ввода окажутся в руках хакера.

Чтобы избежать подобной утери персональных данных, Мур советует перед отправкой бумаг с личными данными в корзину с отходами порвать их на мелкие кусочки. Кроме того, не стоит забывать про конверты и наклейки на коробках и пакетах от посылок — на них тоже содержится чувствительная информация. Еще один совет эксперта: завести многофакторную аутентификацию для всех учетных записей.

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