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Эксперты указали самое выгодное время для покупки автомобиля

Новости. Общество
22:00, 17 Октября 2023
фото: Freepik

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Россиянам назвали лучший момент для покупки машины.

Покупка автомобиля в некоторые сезоны может быть выгоднее. Например, в декабре и январе, когда трафик в дилерских центрах уменьшается, продавец может незначительно снизить цену, чтобы привлечь потенциальных покупателей, об этом «Российской газете» рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«На рынке автомобилей с пробегом покупка авто в январе особенно актуальна, так как фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках. Весна и лето — не лучшее время для приобретения авто: в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, соответственно и цена может вырасти», — отмечает Тузов.

А вот руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что в текущем и следующим году таких специальных предложений перед Новым годом ожидать не стоит: дефицит новых автомобилей и ликвидных моделей на вторичном рынке только повышает стоимость личного транспорта, как и волатильность валют и нестабильность геополитики.

«Также на уровень спроса влияет и специфика машин, например, внедорожники более востребованы осенью и зимой, а кабриолеты — в середине весны и летом. В любом случае, если автомобиль нужен срочно, не стоит тратить время на маркет-тайминг- новые авто до конца 2023 года могут подорожать еще на 10-20%, с пробегом — минимум на 10%», — отмечает Житнухин.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина уверена, что если нужен автомобиль, то его покупку лучше не откладывать.

«Недавнее резкое падение курса рубля, наряду с увеличением утилизационного сбора, приведут к росту цен в ближайшее время. Сэкономить на покупке автомобиля можно, если приобрести его сейчас. К примеру, можно воспользоваться специальной услугой „trade-in“, которая позволит, например, продать прежний автомобиль и получить привилегии от 100 до 750 тысяч рублей при покупке нового.

Кроме того, официальные дилеры предоставляют скидки на автомобиль при его приобретении в кредит и оформлении каско. По разным брендам ситуация отличается, но в среднем оформление кредита поможет снизить стоимость автомобиля на 10-15%, а полиса каско на 5-7%», — добавила Уткина.

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