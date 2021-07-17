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Экстренная служба оценила лесопожарную ситуацию в Петрозаводске

Новости. Происшествия
08:38, 18 Июля 2021
фото: Минприроды Карелии

Лесопожарная обстановка в Петрозаводске в норме, сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

«За прошедшие сутки на территории Петрозаводского городского округа чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

На территории Петрозаводского городского округа действует 4 класс пожарной опасности.

Накануне ЕДДС со ссылкой на «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» сообщала о запахе гари в Петрозаводске, который шел из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары. 

Жители карельской столицы уже жаловались на запах гари в городе. Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщал, что один из пожаров был обнаружен в Сулажгоре, до Петрозаводска также дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района.

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