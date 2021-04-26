Электромонтер, упавший вниз головой на площади в Петрозаводске, пришел в сознание

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии рабочего, упавшего с 5-метровой высоты на площади Кирова.

"Мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии, но на сегодняшний день его уже перевели из реанимации в общее отделение, он в сознании", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Карелии.

Напомним, 22 апреля в 8.22, в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты.

В результате падения электромонтажник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Республиканская прокуратура и Следком Карелии начали проверки по факту произошедшего.