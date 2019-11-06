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Новости. Общество
12:24, 06 Ноября 2019
фото: © Николай Мошков/ТАСС

Электронный журнал снова дает сбой в школах Карелии

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Электронную систему контроля и учета "Барс", на которую школы Карелии начали переходить в прошлом учебном году, за первую четверть "парализовало" не менее шести раз.

Постоянные накладки в работе электронных журналов нервируют учителей и раздражают родителей. На заверения разработчиков и чиновников в скором решении проблемы уже мало кто обращает внимание. Ведь год назад они говорили то же самое, пишут "Аргументы и факты в Карелии".

Только за первую четверть новинку от компании "Барс груп" паралич разбивал не менее шести раз – технические работы не позволяли выполнить любые действия. Ладно бы сбои были только во время обслуживания системы, но ведь они не перестают донимать учителей и при работе электронного новшества в штатном режиме. Стоит оставить электронный журнал на пять минут, как приходится снова заходить в систему и вводить пароль. Причем войти удается не сразу и не всегда. "Барс" сообщает о некой ошибке связи с удаленным сервером и советует повторить попытку входа позже.

Напомним, родители и учителя выражали недовольство введением нового электронного журнала еще в прошлом году. В карельском Минобразования пообещали "отладить" тяжеловесную систему "Барс", пришедшую в образовательные учреждения республики на смену порталу "Дневник.ру", к концу 2018 года. 

Подробности об очередных проблемах в работе электронной системы "Барс" читайте в материале "Аргументов и фактов в Карелии.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-11-06 12:58:30
Компьютер может научить ребёнка лишь тому, как самому стать компьютером. У вас уже и мозги со сбоями.
Гость
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