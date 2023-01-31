Глава писательской организации Карелии в день рубиновой свадьбы поделилась романтическими воспоминаниями

«Женщина будет принадлежать тому, кто о ней позаботится», - процитировала Омара Хайяма председатель карельской организации Союза писателей России Елена Пиетиляйнен.

В день своей рубиновой свадьбы она объяснила, чем ее покорил мужчина, с которым она прожила 40 лет.

Елена Пиетиляйнен на своей странице Вконтакте рассказала историю, как в студенческие годы не могла пойти на танцы, потому что у нее было приличных туфель, а будущий муж Юрий сделал ей роскошный подарок – купил импортные туфли, стоимость которых составляла размер стипендии по тем временам.

Еще одно воспоминание связано с тем, как Юрий достал дефицитные мандарины для своей заболевшей девушки.

«В те годы мандарины свободно не продавались - их раздавали в подарках на Новый год детям. А взрослые доставали где-то по знакомству, если могли… Я долго его потом пытала, где он их взял осенней ночью в те годы... Эту тайну он мне открыл уже после свадьбы. Оказывается, упросил продать ему этот фрукт в ресторане "Северный", где для финнов их держали, но на вынос, конечно, не продавали. Какова тогда была цена вопроса, я так и не узнала», - рассказала Елена Пиетиляйнен.