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Элиссан Шандалович: инициатива главы республики о денежном поощрении педагогов Карелии поддержана депутатами

Новости. Общество
16:00, 20 Октября 2023
фото: © Законодательное Собрание Республики Карелия

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Депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о формах материальной поддержки педагогов.

19 октября на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона, направленный на расширение перечня форм материальной поддержки педагогов. Автором инициативы стал Глава республики Артур Парфенчиков.

Законопроект предлагает выплачивать денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призеров и победителей заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.

«Карельские учителя смогут получить первые выплаты уже в этом году – в качестве поощрения за успехи учеников, достигнутых с начала 2023 года. В случае если у одного педагога сразу двое учеников смогли, например, показать максимальные результаты на Едином государственном экзамене, то такому учителю выплатят 200 тысяч рублей», – пояснил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Ежегодно в Карелии победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся до 5 старшеклассников, а максимальное количество баллов на ЕГЭ набирают до 25 выпускников школ республики.

 

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