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Элиссан Шандалович: Медицинский институт ПетрГУ - колоссальный ресурс по подготовке квалифицированных кадров

Новости. Общество
13:08, 01 Сентября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания
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Медицинскому институту ПетрГУ 1 сентября 2020 года исполнилось 60 лет.

В 1960 году 1 сентября открылся медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, который в 2014 году стал основной для создания Медицинского института. С юбилеем вуза студентов и преподавателей поздравил бывший выпускник медицинского факультета ПетрГУ, анестезиолог-реаниматолог, заслуженный врач Карелии председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

"Учеба на медицинском факультете Петрозаводского государственного университета сыграла огромную роль в моей жизни. Наши учителя - Анатолий Петрович Зильбер, Игорь Николаевич Григович, Александр Тимофеевич Балашов и многие другие - честь и гордость российского образования. Благодаря им выпускники нашего Мединститута становятся врачами высочайшего уровня. Это не только профессионалы своего дела, это многогранные, очень эрудированные люди.

За годы своей работы Медицинский институт ПетрГУ стал колоссальным ресурсом по подготовке квалифицированных кадров.  И сегодня вуз вносит  неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения не только нашего региона, но и всей страны.

фото: на картошке, 1984 г., студент медфака ПетрГУ Элиссан Шандалович, 1989 г.

От всей души поздравляю студентов, преподавателей, выпускников и всех сотрудников Мединститута ПетрГУ с 60-летним юбилеем вуза. Хочется пожелать, уважаемые друзья и коллеги, не останавливаться на достигнутом, успешно продолжать развиваться во всех направлениях и двигаться к тем высоким задачам, которые ставит перед вами страна. Здоровья вам, новых побед и профессионального мастерства!" 

К поздравлениям Элиссана Шандаловича присоединяются также депутаты - выпускники медфака ПетрГУ Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгайзер (фото из личного архива депутатов).

фото: студент медфака ПетрГУ Алексей Хейфец, 1993 г.

фото: студент медфака ПетрГУ Михаил Стоцкий (на фото первый справа), 1993 г.

фото: студент медфака ПетрГУ Леонид Лиминчук (на фото слева). Субординатура по анестезиологии-реаниматологии, 1992 г.

Фото из личного архива депутата

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