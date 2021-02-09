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Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал, как в Карелии поддержат диабетиков

Новости. Общество
11:15, 10 Февраля 2021
фото: Элиссан Шандалович/vk.com/id638808608
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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал о законопроекте по поддержке диабетиков в республике.

Как сообщил, Шандалович, Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Республики Карелия поддержал законопроект, благодаря которому жители Карелии, страдающие сахарным диабетом, сенсоры к инсулиновым помпам смогут получать совершенно бесплатно.

"Расходы на их покупку полностью покроет бюджет республики. Стоят эти сенсоры действительно дорого. Средняя цена одного такого датчика 3,5 тыс. рублей, а в год – это около 170 тыс. рублей для одного человека. Конечно же, это большие расходы и без поддержки государства больным диабетом людям очень сложно", - написал Элиссан Шандалович.

"Не скрою, в условиях дефицитного бюджета нам нелегко было добиться такого решения, но мы прекрасно понимаем, насколько остро в Карелии стоит вопрос с заболеваемостью сахарным диабетом, поэтому мы провели большую работу с правительством республики и сумели найти в бюджете необходимые средства. Безусловно, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы помочь таким людям. И мне как врачу это особенно важно", - поделился спикер парламента.

Напомним, при формировании бюджета Карелии на 2021 год Законодательное собрание республики предусмотрело 40 млн рублей на борьбу с диабетом.

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