Элиссан Шандалович назвал колоссальнейшей ошибкой заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович сегодня в Санкт-Петербурге выступил на заседании комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Мне как представителю приграничного региона было предложено выступить на тему сотрудничества Карелии с Финляндией, которое в свете внешнеполитических событий приобретает новые очертания. Если коротко: 75 лет Россию и Финляндию связывали добрососедские взаимоотношения и взаимовыгодное партнерство. Товарооборот между нашими странами в 2021 г. достиг 13 млрд долларов С. А. Неудивительно, что за годы такого сотрудничества с огромной Россией маленькая, практически безресурсная северная страна превратилась в развитое государство. Думаю, не нужно пояснять, почему в этих российско-финляндских взаимоотношениях Республика Карелия исторически занимает особое место», — написал Элиссан Шандалович.

«Теперь же наш сосед себе же в ущерб решает все это разрушить, присоединившись к западным санкциям. Похоже, нынешнее политическое руководство Суоми не только не владеет информацией о роли партнерства с Россией, но и явно недооценивает последствия — социальные и экономические, которые могут захлестнуть Финляндию после разрыва сотрудничества с нами как стратегическим партнером», — отметил парламентарий.

«Ну, а заявления о вступлении Финляндии в НАТО — колоссальнейшая ошибка», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Все это, по словам спикера карельского парламента, ставит перед Россией и нашим регионом ряд приоритетных задач.

«Обратил внимание участников комиссии Совета законодателей по приграничному сотрудничеству на необходимость модернизации в Карелии приграничной инфраструктуры двойного назначения, как военного, так и гражданского, а также на важность создания условий для активного и опережающего развития приграничных регионов и территорий», — отметил Элиссан Шандалович.