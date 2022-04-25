890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Умер директор Симфонического оркестра филармонии Карелии Валерий Бобков
26.04.2022 16:00

Элиссан Шандалович назвал колоссальнейшей ошибкой заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Новости. Общество
12:52, 27 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович сегодня в Санкт-Петербурге выступил на заседании комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Мне как представителю приграничного региона было предложено выступить на тему сотрудничества Карелии с Финляндией, которое в свете внешнеполитических событий приобретает новые очертания. Если коротко: 75 лет Россию и Финляндию связывали добрососедские взаимоотношения и взаимовыгодное партнерство. Товарооборот между нашими странами в 2021 г. достиг 13 млрд долларов С. А. Неудивительно, что за годы такого сотрудничества с огромной Россией маленькая, практически безресурсная северная страна превратилась в развитое государство. Думаю, не нужно пояснять, почему в этих российско-финляндских взаимоотношениях Республика Карелия исторически занимает особое место», — написал Элиссан Шандалович.

«Теперь же наш сосед себе же в ущерб решает все это разрушить, присоединившись к западным санкциям. Похоже, нынешнее политическое руководство Суоми не только не владеет информацией о роли партнерства с Россией, но и явно недооценивает последствия — социальные и экономические, которые могут захлестнуть Финляндию после разрыва сотрудничества с нами как стратегическим партнером», — отметил парламентарий.

«Ну, а заявления о вступлении Финляндии в НАТО — колоссальнейшая ошибка», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Все это, по словам спикера карельского парламента, ставит перед Россией и нашим регионом ряд приоритетных задач.

«Обратил внимание участников комиссии Совета законодателей по приграничному сотрудничеству на необходимость модернизации в Карелии приграничной инфраструктуры двойного назначения, как военного, так и гражданского, а также на важность создания условий для активного и опережающего развития приграничных регионов и территорий», — отметил Элиссан Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
25.04.2022, 17:02
Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить
20.04.2022, 14:10
Минздрав Карелии ищет замену всем врачам-пенсионерам

Аналитика

25.04.2022 11:54
Обществоведение
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
Прекращение сотрудничества с Европой и возможное вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит социально-экономическую ситуацию в Карелии.
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.