Элиссан Шандалович обратится в прокуратуру из-за ситуации на заводе "Карелия ДСП"

Заксобрание Карелии продолжает следить за ситуацией на градообразующем предприятии поселка Пиндуши АО "Карелия ДСП", которое временно приостановило свою деятельность, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

С середины апреля завод находится в простое. У предприятия имеются долги по выплате заработной плате перед работниками за март и апрель. Коллектив опасается закрытия завода. Ранее по инициативе спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича на комитете по экономической политике рассмотрели ситуацию на заводе "Карелия ДСП", а в Пиндуши выезжал депутат Алексей Исаев.



В четверг, 21 мая, на заседании Заксобрания вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов проинформировал депутатов о текущем состоянии дел на заводе и возможных вариантах господдержки.



По словам представителя правительства Карелии, из-за плачевного финансового состояния АО "Карелия ДСП" выдать льготный кредит через Фонд развития промышленности республики предприятию не представляется возможным. Собственники компании заверили правительство республики, что в течение ближайших двух месяцев они попытаются найти собственные средства и исправить сложившуюся ситуацию. Со своей стороны власти Карелии готовы предоставить субсидии на компенсацию расходов на выплату заработной платы.



"Для этого собственники должны заработную плату выплатить. Мы надеемся, что они обязательства исполнят, – пояснил Дмитрий Родионов. – По последним заверениям, до 1 июня собственники готовы начинать выплачивать заработную плату".



По словам вице-премьера Дмитрия Родионова, власти Карелии также ведут переговоры с владельцами АО "Карелия ДСП" по вопросу продажи актива более эффективному инвестору, который будет готов вложить средства и оздоровить ситуацию на предприятии.



Вместе с тем, депутаты выражают обеспокоенность по поводу исполнения социальных обязательств собственником частного предприятия перед трудовым коллективом.



Как отметил председатель парламента Элиссан Шандалович, депутаты ранее не раз поднимали вопрос о ситуации на заводе в Пиндушах.



"В декабре 2019 года мы писали письмо на имя премьер-министра правительства Карелии, уже тогда нестабильность работы предприятия нас волновала. Вижу, что у правительства есть желание и возможности помогать заводу, но, к сожалению, очень трудно находится общий язык с учредителем. Считаю важнейшей нашей задачей – защитить работников и сделать так, чтобы их права были соблюдены. Думаю, что есть все основания обратиться в прокуратуру. Я обязательно это сделаю", – подчернил Шандалович.