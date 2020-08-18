Элиссан Шандалович обсудил с жителями Медвежьегорска строительство новой школы

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки в Медвежьегорск встретился с жителями ул. Советская и обсудил строительство современной школы на 1100 мест, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Как сообщалось ранее, по вопросу строительства новой школы в Медвежьегорске состоялись публичные слушания, на которых горожане поддержали возведение объекта, однако некоторые жители всё же обеспокоены тем, что из-за строительства новой школы может быть демонтирована детская площадка во дворе одного из домов и детям негде будет играть. Соответствующее обращение они направили спикеру парламента и главе районной администрации.



Как сообщил участникам встречи Элиссан Шандалович, 17 августа в парламенте Карелии по данной теме состоялось совещание с представителями министерства образования республики, министерства строительства, ЖКХ и энергетики, администрации Медвежьегорского района, инженерного центра "Штрих". Глава администрации района Максим Антипов обратил внимание горожан на то, что на пришкольной территории разместится большая игровая площадка, рассчитанная на детей младшего школьного возраста. Местная администрация дополнит ее модулями для дошкольников. Пришкольная территория со всей инфраструктурой будет доступна и для жителей.



Спикер парламента отметил, что по итогам совещания главе администрации Медвежьегорского района Максиму Антипову предложено создать рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон – представителей общественности, проектной организации, органов власти и жителей ул. Советская. По словам Элиссана Шандаловича, на заседаниях рабочей группы жильцы смогут обсудить волнующие их вопросы и получить от специалистов ответы.



Председатель Заксобрания также попросил районную администрацию ознакомить жителей окрестных домов с проектом школы.



"Наша задача – построить современную школу, найдя оптимальное место для её размещения с учётом мнения всех заинтересованных сторон по данному вопросу", – сказал Элиссан Шандалович и подчеркнул, что необходимо найти компромиссное решение.



В ходе встречи жильцы согласились с мнением парламентария, что школу необходимо строить в центре Медвежьегорска, а не на окраине, куда детям будет далеко добираться.