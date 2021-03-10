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Элиссан Шандалович: парламент Карелии продолжит совершенствовать инвестиционное законодательство

Новости. Общество
12:15, 11 Марта 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Законодательное собрание Карелии продолжит активную работу по совершенствованию регионального законодательства в сфере инвестиций, сообщил в Сегеже журналистам спикер парламента Элиссан Шандалович.

Председатель Заксобрания вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым 10 марта в ходе рабочей поездки в Сегежский район посетил расположенные в Надвоицах завод по выпуску радиаторов отопления "Русский радиатор" и дата-центр (центр обработки данных), а также новую линию по производству бумажной тары на Сегежском ЦБК и целый ряд социальных объектов в Сегеже.

"Сегодня почти 40% территории Карелии включено в Арктическую зону Российской Федерации. Не так давно в ее состав вошел и Сегежский район. Безусловно, одна из наших важнейших задач совместно с главой республики и правительством Карелии – создать в нашем регионе такую нормативно-правовую базу, которая позволит сделать Карелию одним из самых привлекательных для инвесторов регионов", – отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, в последние годы Законодательное собрание Карелии ведет последовательную работу по настройке регионального инвестиционного законодательства. Например, установлен ряд льгот для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах и резидентов Арктической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на имущество, налога на прибыль и другие меры поддержки.

"Вопросами, которые связаны с совершенствованием законодательства в области инвестиций, Законодательное собрание продолжит заниматься и в дальнейшем, ведь помощь бизнесу – это залог развития экономики Карелии и, соответственно, наполнения бюджетов, улучшения социальной сферы и качества жизни наших граждан", – подчеркнул председатель парламента.

 

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