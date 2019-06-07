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Новости. Общество
09:59, 07 Июня 2019
фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Элиссан Шандалович: "Парламентская Ассоциация Северо-Запада - действенный механизм для решения важных проблем регионов"

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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал масштабный съезд Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), который прошел в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

В Законодательном Собрании Карелии 6 июня состоялась серия мероприятий Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, главным из которых стала 56-я Конференция ПАСЗР. На ней парламентарии из 11 регионов Северо-Западного федерального округа рассмотрели более 30 вопросов по актуальным темам: снижение тарифов на электроэнергию, защита интересов многодетных семей, совершенствование законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и др.

"В этом году Парламентской Ассоциации Северо-Запада России исполняется 25 лет. Сегодня мы видим, что Ассоциация становится действенным и эффективным инструментом для решения наиболее серьезных и важных проблем, которые существуют в регионах", – сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что ПАСЗР является хорошей площадкой для обмена опытом, на основе которого принимаются наиболее точные и выверенные решения. Поддержанные Ассоциацией обращения и законодательные инициативы легче продвигать, коллегиальные решения чаще находят поддержку на федеральном уровне.

На Конференции в Петрозаводске члены ПАСЗР поддержали подготовленное Законодательным Собранием Карелии обращение к Правительству России по вопросу уточнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Сейчас федеральные законы содержат различные формулировки, нет единого понимания полномочий органов местного самоуправления по этому вопросу. Мы просим их уточнить", – пояснил Элиссан Шандалович.

Спикер парламента добавил, что сотрудничество с законодателями в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада помогает сближению регионов в различных сферах.

Законодательное Собрание Карелии в пятый раз принимало Конференцию ПАСЗР.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России создана в 1994 году, она включает представителей парламентов всех 11 регионов СЗФО, вырабатывает общие предложения об изменениях федерального законодательства по общим для регионов вопросам, а также по наиболее важным для отдельных субъектов проблемам.

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