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Элиссан Шандалович поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Новости. Общество
09:47, 12 Января 2022
фото: Заксобрание Карелии

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Председатель Законодательного Собрания Карелии на своей странице «ВКонтакте» поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием ведомства.

«Роль этого ведомства в современном мире и обществе невозможно переоценить. Нет такой сферы жизни, которая не находилась бы под пристальным вниманием прокуратуры. Это борьба с преступностью и коррупцией, вопросы экологической безопасности, незаконные рубки леса, проблемы ЖКХ, защита прав предпринимателей и многое другое. Особенно важен вклад органов прокуратуры в решение социальных проблем граждан, в том числе защита прав детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, восстановление трудовых прав граждан», — написал Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер Законодательного Собрания, своей деятельностью органы прокуратуры Карелии не раз подтверждали, что в нашей республике трудятся высочайшие профессионалы, которые следуют неизменному принципу — служению на благо народа и нашей Родины.

«Уверен, что и впредь прокуратура будет добиваться того, чтобы наши жители чувствовали себя под надежной защитой закона. Желаю работникам органов прокуратуры Карелии крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле укрепления законности и правопорядка!» — говорится в поздравлении.

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