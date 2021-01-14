Элиссан Шандалович предлагает увеличить финансирование территориального фонда ОМС для стабильной работы медучреждений Карелии в период пандемии

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович предлагает увеличить финансирование территориальных фондов ОМС, чтобы обеспечить устойчивость работы больниц, которые в период пандемии оказали медуслуг сверх нормы.

Соответствующее обращение по инициативе спикера карельского парламента подготовлено в адрес заместителя Председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елены Черняковой.

Как отмечается в тексте обращения, пандемия внесла существенные коррективы в плановую работу медицинских организаций страны. В Карелии развернуто более 800 коек для оказания круглосуточной помощи пациентам с заболеваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией. Необходимо отметить, что медицинские учреждения и медицинские работники достойно справляются с поставленными задачами, несмотря на высочайшую нагрузку.

По итогам 2020 года в республике сложилось превышение запланированных объемов медпомощи в первую очередь связанных с большим числом пациентов, инфицированных COVID-19, и получивших круглосуточную помощь в стационаре. В связи с этим у страховых компаний перед медицинскими учреждениями республики сложилась кредиторская задолженность в размере более 400 млн. рублей.

Отсутствие своевременной оплаты за фактически оказанные медицинские услуги, входящие в программу ОМС, негативно скажется на финансовом положении учреждений здравоохранения и приведет к росту у них просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками товаров и услуг. Такая ситуация характерна не только для нашей республики.

"Мы предлагаем предоставить территориальным фондам обязательного медицинского страхования субъектов страны дополнительные средства из федерального бюджета на оплату медучреждений за фактически оказанные в 2020 году услуги, которые были исполнены сверх нормы. Это необходимо для стабильной работы медучреждений в период пандемии", – отметил Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.