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Элиссан Шандалович торжественно открыл ФАП в поселке Новая Габсельга

Новости. Общество
11:41, 01 Мая 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественном открытии нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Новая Габсельга в Медвежьегорском районе.

Ранее медицинская помощь здесь оказывалась в ветхом здании бывшего леспромхоза.

«Это долгожданное и радостное событие. Безусловно, медицинские работники должны работать в хороших условиях, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь. Уверен, всем здесь будет комфортно", - сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий пожелал жителям здоровья, а фельдшеру — успехов в работе.

Новый ФАП, приобретённый в рамках нацпроекта «Здравоохранение», соответствует современным требованиям. В помещении тепло и комфортно, обеспечено подключение к сети интернет. На строительство объекта, оснащение оборудованием и мебелью направлено 7,9 млн рублей.

ФАП будет обслуживать более 200 жителей, в том числе 22 ребенка. Здесь будут принимать пациентов фельдшер и санитар. Время работы: с 9 до 12 часов– понедельник, среда, пятница, с 13 до 17 часов – вторник, четверг. Неотложная помощь будет оказываться в вечернее время и в выходные дни.

В 2021 году новые ФАПы появятся еще в нескольких населенных пунктах республики, в том числе Пийтсиёки, Райконкоски, Харлу, Пай, Калаамо, Рускеала, деревнях Ряймеля, Рыпушкалицы.

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