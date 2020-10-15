Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки посетил Сортавальскую ЦРБ

В рамках рабочей поездки в Сортавальский район председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович побывал в центральной районной больнице.

В настоящее время ЦРБ обслуживает два района республики – Сортавальский и Лахденпохский. Больница является многопрофильным межмуниципальным медицинским центром и первичным сосудистым центром, оказывающим специализированную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.

Спикер парламента посетил несколько отделений, в том числе отделение гемодиализа, лабораторной диагностики, интенсивной терапии, куда уже поступили пять современных аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Как рассказал главный врач ЦРБ Александр Романов, за счёт средств бюджета республики в больнице удалось отремонтировать пустующие помещения, где расположится лаборатория, в которой можно будет оперативно диагностировать различные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию и другие инфекционные и бактериальные заболевания. Новое оборудование уже закуплено. Ожидается, что лаборатория откроется в конце октября.

Кроме того, в ЦРБ поступил новый компьютерный томограф. При этом в больнице сохранился старый томограф, что позволит учреждению проводить больше диагностических процедур. Обновлён и парк автомобилей "скорой помощи".

В ходе визита спикер парламента обсудил с руководством учреждения и проблемные вопросы, в частности, кадровое обеспечение. На сегодня укомплектованность медицинским персоналом в ЦРБ составляет около 50%, некоторые врачи работают по совместительству. Как пояснил главный врач, всего в больнице работают 108 врачей, более 290 человек – средний медицинский персонал. Существующую проблему дефицита кадров, в частности, решают за счёт договоров о целевом обучении. В этом году заключено 16 договоров по направлению "Лечебное дело", 3 – по направлениям анестезиология-реаниматология, урология, оториноларингология. Кроме того, на базе ЦРБ организовано обучение групп по специальности "Сестринское дело".

"За последнее время удалось привлечь в учреждение новых специалистов. Так, в формате выездной помощи проводятся консультативные приёмы специалистами республиканских учреждений (Республиканской больницы и онкодиспансера), появился врач-лаборант, стоматолог, офтальмолог, участковый педиатр, терапевт, хирург", – рассказал Александр Романов.

Сам же главный врач, являясь практикующим хирургом, активно проводит хирургические операции при онкопатологии желудочно-кишечного тракта и онкогинекологии.

В свою очередь председатель парламента заверил, что Законодательное Собрание, как и в предыдущие годы, будет помогать системе здравоохранения в решении кадровых проблем. Средства на подготовку медицинского персонала и на приобретение жилья для привлечения специалистов будут предусматриваться при формировании бюджета Республики Карелия.

В ходе посещения ЦРБ Элиссан Шандалович и Александр Романов обсудили перспективы развития учреждения. В частности, в 2021 году планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Элиссан Шандалович также обратил внимание на вопросы лекарственного обеспечения, связанные с отсутствием ряда препаратов в лечебных учреждениях, которые не производятся в нашей стране. Парламентарий пообещал обсудить ситуацию с Минздравом Карелии, а также на уровне Минздрава России.

Ещё одной важной темой стала ситуация с просроченной кредиторской задолженностью. В феврале 2020 года Законодательное Собрание направило учреждениям здравоохранения Карелии 100 млн рублей на погашение долгов, из которых порядка 10 млн рублей получила Сортавальская ЦРБ. Это позволило обеспечить стабильную работу учреждения. Вместе с тем, задолженность сохраняется.

"Мы видим, что руководство Сортавальской ЦРБ делает всё возможное для снижения кредиторской задолженности, которая образовалась в силу объективных причин. Часть из них связана, безусловно, со значительными расходами за время пандемии и приостановкой плановой помощи пациентам. Есть и другой ряд причин, в которых нам нужно вместе разбираться. По нашему мнению, для решения проблемы необходим комплекс мероприятий, в котором будут задействованы все заинтересованные стороны – сами лечебные учреждения, Минздрав Карелии и Фонд обязательного медицинского страхования. Поскольку в аналогичной ситуации находится и ряд других лечебных учреждений республики, нужно совместными усилиями выработать общие подходы по снижению просроченной кредиторской задолженности и отдельные стратегии по каждому лечебному учреждению, чтобы ликвидировать задолженность и не допускать её образования в дальнейшем", – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также подчеркнул, что здравоохранение остаётся важнейшим приоритетом в работе Законодательного Собрания.

"Вопросы сферы здравоохранения будут учитываться при принятии бюджета следующего года и в дальнейшем будут в центре нашего внимания. Об этом просят и наши избиратели", – отметил спикер парламента.