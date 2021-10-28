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Элиссан Шандалович выступил в суде по «делу Боднарчука»

Новости. Общество
14:06, 28 Октября 2021
фото: © пресс-служба Заксобрания Карелии

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Председатель Заксобрания Карелии, секретарь карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович рассказал, за чей счет депутаты ездят на съезды партии.

В Петрозаводском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и невозможности разместить журналистов в зале, заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Тем не менее, нам удалось узнать, что в качестве свидетеля в судебном заседании был допрошен председатель Заксобрания Карелии, руководитель регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович.


Фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Суд интересовал вопрос о том, как организуются и за чей счет финансируются поездки депутатов Заксобрания на партийные мероприятия «Единой России», и в качестве кого на эти мероприятия приглашали Геннадия Боднарчука.

Как нам стало известно, Шандаловтч пояснил, что действительно подписывал письма, в которых Геннадия Боднарчука приглашали участвовать в съездах «Единой России». Они направлялись Боднарчуку как председателю Петросовета, потому что в то время именно такую должность он занимал. При этом, он приглашался как обычный член партии. 

Участие в съездах не связано с исполнением депутатских обязанностей, пояснил Шандалович, и поэтому, когда депутаты ездят на съезды, они оформляют отпуска, а проезд в Москву и проживание в гостинице либо оплачивают за свой счет, либо за них платит принимающая сторона, то есть «Единая Россия».

Как пояснил спикер Заксобрания Карелии, за все годы, что он возглавляет карельский парламент (с 2016 года), ни один депутат не ездил на партийные мероприятия «Единой России» в служебную командировку за счет Заксобрания, то есть, за бюджетный счет.

Сам он, например, всегда оформлял отпуск, и его поездки финансировались за счет принимающей стороны, то есть «Единой России». Съезды — это общественная нагрузка по партийной линии, а не депутатская обязанность, подчеркнул Шандалович.

Как стало известно, в 2021 году по заявлению Геннадия Боднарчука в Заксобрании Карелии проводилась проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, в ходе которой, в том числе, изучались вопросы оплаты депутатам командировочных расходов.


Геннадий Боднарчук / ИА «Республика». Фото © Леонид Николаев, архив

Напомним, бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, а также в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями в процессе получения компенсаций за командировки. В число свидетелей по громкому коррупционному делу входят известные и влиятельные персоны региона.

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Комментарии

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Изя
2021-10-28 14:40:27
А я бы его арестовал как начальника фигуранта по партии .))))
Вася
2021-10-28 14:35:19
Кто в чем то сомневается может материализовать деньги , но всё равно и это когда-нибудь не поможет.
топка
2021-10-28 14:33:17
А на работе ставили восьмёрки в табеле, простые наши?
Изя
2021-10-28 14:44:27
топка, этот депутатский бомонд жуликов давно пора арестовать , главный тормоз развития Карелии и рассадник коррупции . Создали родное государство ((((( :)
топка
2021-10-28 14:56:25
Изя, глубже смотри. Это суть наших людей. Они уйдут, другие придут с теми же помыслами. :)
David.
2021-10-28 14:27:43
Дойдет и до этого деятеля дело. Многие удивления ждут жителей! :)
антинытик
2021-10-28 14:17:15
Суд закрыли, комменты открыли. Забавно всё это :)
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