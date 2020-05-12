Энергетики требуют от теплоснабжающей организации Карелии вернуть долг в 13 млн рублей

"МРСК Северо-Запада" обратилась в Арбитражный суд республики с требованием взыскать с "Карелкоммунэнерго" более 13 млн рублей.

Арбитражный суд Карелии принял к производству исковое заявление АО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" к государственному унитарному предприятию республики "Карелкоммунэнерго". Энергетики требуют взыскать с должника 13 млн 426 тыс. 769 рублей.

Суд назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 7 июля.

В тоже время теплоснабжающая организация "Карелкоммунэнерго", пришедшая в прошлом году на смену ООО "Карелэнергоресурс", задолжала за электроэнергию не только "МРСК Северо-Запада". Так, в конце апреля Арбитражный суд принял решение о взыскании с ГУПа 447 тыс. 352 рубля в пользу "Энергокомфорт". Пытается вернуть с должника через суд более 2,2 млн рублей и ООО "Руснергосбыт".

Напомним, ГУП "Карелкоммунэнерго" с прошлого года отвечает за теплоснабжение 9 районов республики. Организации была выделена субсидия в 800 млн рублей, котрая вызвала споры в парламенте республики. Долги перед контрагентами у ГУПа появились уже осенью прошлого года. Так, в ноябре задолженность "Карелкоммунэнерго" перед ООО "Экотоп", отапливаюшего Суоярви, превышала 9 миллионов рублей.