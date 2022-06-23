Эпоха COVID-19 закончилась! Миздрав Карелии больше не будет публиковать ковидные сводки

С завтрашнего дня на странице министра здравоохранения Карелии и в паблике Минздрава республики сводка о заболеваемости ковидом размещаться не будет, сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

Сегодня на своей странице в соцсети Михаил Охлопков в последний раз опубликовал ковидную сводку и сопроводил ее комментарием, в котором сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Карелии снизилась до минимума, поэтому в широком освещении не нуждается.

«В связи со значительным снижением заболеваемости ковидом, особенно в тяжёлых формах, отмене всех ограничений, связанных с пандемией, приостановке масочного режима, формированием комбинированного иммунитета публикация ежедневной коронавирусной сводки потеряла актуальность. С завтрашнего дня на моей странице и странице Минздрава Карелии она размещаться не будет», — заявил Министр Охлопков.

Глава Минздрава выразил надежду, что жители Карелии — ответственные люди.

«Для того, чтобы публикация сводки не возобновилась, необходимо на бытовом уровне соблюдать элементарные правила профилактики ковида. За два года все мы этому научились», — сказал Михаил Егорович Охлопков.