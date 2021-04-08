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Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

Новости. Общество
23:30, 08 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.

Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, информирует РИА Новости.

"У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - рассказал он журналистам.

Директор Эрмитажа не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.

Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.

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