Еще 13 детей в Карелии заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 19 января по статистике в Карелии было 33123 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3136 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 20 января, – уже 33402 ковидных больных, из них 3149 – это дети, то есть за сутки в Карелии 13 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 279 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33402 человека. Выздоровели – 27701. Умерли 204 пациента.