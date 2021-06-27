Еще 14 детей заразились коронавирусом в Карелии

За время пандемии в Карелии зарегистрировано 4693 ребенка, заразившихся коронавирусом, об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На сегодняшний день, 28 июня, в Карелии зарегистрировано 4693 ребенка, заразившихся коронавирусом. В воскресенье, 27 июня, общее число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4679 человек. За сутки коронавирус выявлен у 14 детей.

В субботу, 26 июня, за сутки было зарегистрировано 30 случаев заражения COVID-19 у детей в Карелии.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 167 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 49807 человека. Выздоровели – 47321. Умерли 622 пациента.