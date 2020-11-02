Еще 18 648 человек в России заразились коронавирусом

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 3 ноября составило 1 673 686 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 648 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 673 686.

Выздоровели за время пандемии 1 251 364 человек, за сутки выписан по выздоровлению 15 331 человек.

Летальных случаев за все время: 28 828, за последние 24 часа скончались 355 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 61,9 млн тестов на коронавирус, за сутки - 412 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 ноября остается 397 945 человек.