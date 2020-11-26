Еще 51 ребенок в Карелии заразился COVID-19

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 26 ноября по статистике в Карелии было 13886 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1502 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 27 ноября, – уже 14285 ковидных больных, из которых 1553 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 51 ребенок.





Напомним, за минувшие сутки в Карелии 399 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.