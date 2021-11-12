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Еще два зоопарка в Карелии получили лицензии

Новости. Общество
09:36, 27 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Россельхознадзор выдал бессрочные лицензии паркам в Сортавальском районе и в Петрозаводске.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проверили ООО «ЗОО гринпарк-Карелия», у которого есть зоопарк в Сортавальском районе, и ЗАО «ИМХО-ОНЕГО» (парк культуры и отдыха в Петрозаводске). Целью проверки было принятие решения о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, сообщили в ведомстве.

Нарушений в карельских зоопарках не выявлено. В результате организациям выданы бессрочные лицензии, информация о ней внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.

Ранее в Карелии лицензии получили ООО «Карелия-Интер» (зоокомплекс «Три медведя» в поселке Сяпся Пряжинского района  и экопарк «Зоолесье»  в Петрозаводске) и  «Ресурсный центр развития дополнительного образования». Кроме того, в настоящее время процедуру лицензирования проходит ИП Столяров И.Д. («Вотчина карельского Деда Мороза»).

В Россельхознадзоре напомнили, процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года без лицензии таким организациям работать запрещено.

Ранее Россельхознадзор нашел в Карелии свиноводческое хозяйство с низким уровнем защиты.

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