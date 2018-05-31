Еще один дом сгорел на Перевалке

На улице Крылова в Петрозаводске сгорел дом, но в МЧС назвали его неэксплуатируемой постройкой.

Сегодня днем на Перевалке, на ул.Крылова, 5 сгорел одноэтажный деревянный дом. Местные жители запечатлели пожар на фото.

В МЧС Карелии сообщили, что в данном месте сгорела неэксплуатируемая постройка. На пожаре никто не пострадал.