Еще один гараж пойдет под снос в Петрозаводске

Незаконную постройку в районе Боровой улицы демонтируют до 12 августа.
Власти Петрозаводска предупреждают владельца гаража в районе Боровой улицы о сносе постройки.
Земельный участок освободят в период до 12 августа, уточнили в администрации города.
Ранее администрация Петрозаводска предупреждает о демонтаже незаконных построек в Соломенном.
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