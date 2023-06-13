Еще один миллион по делу о трагедии на Сямозере получил экс-глава Роспотребнадзора Карелии

Верховный суд Карелии постановил выплатить Анатолию Коваленко еще один миллион за нравственные страдания.

Сегодня, 14 июня, Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу экс-руководителя регионального Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Бывший чиновник потребовал выплатить ему компенсацию в 12 миллионов рублей. Суд частично удовлетворил жалобу, постановив выплатить Коваленко еще один миллион, доведя, таким образом, сумму компенсации до 4 миллионов рублей. Об этом сообщил журналист «МК в Карелии».

Напомним, 1 марта судья Саврук, рассмотрев гражданское дело по исковому заявление Коваленко к Минфину РФ в лице Управления федерального казначейства по Карелии и прокуратуре республики о взыскании компенсации морального вреда в сумме 12 млн рублей за 6 лет незаконного уголовного преследования, удовлетворила исковые требования частично. Бывшему чиновнику была присуждена компенсация в размере 3 миллионов рублей.

Ни Минфин, ни сам Коваленко не согласились с этой суммой, подав апелляционные представления в Верховный суд Карелии. По словам адвоката, основным доводом для обращения стало то, что Петрозаводский городской суд не принял во внимание ухудшение здоровья Анатолия Коваленко в период следствия и судов.

Анатолий Коваленко был снят с должности после трагедии на озере Сямозеро, когда во время шторма погибли 14 детей. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Экс-руководителя карельского Роспотребнадзора следствие обвиняло в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Но ему вынесли оправдательный приговор, оставив право на реабилитацию.