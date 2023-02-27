Экс-чиновник в Карелии отсудил у государства 3 млн рублей за моральные страдания после гибели 14 детей на Сямозере

Экс-руководитель Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, просивший выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред, отсудил у государства четвертую часть от запрашиваемой суммы.

В среду, 1 марта, судья Петрозаводского городского суда Юлия Саврук рассмотрела гражданское дело по исковому заявление бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко к Министерству финансов РФ и прокуратуре Карелии о взыскании компенсации морального вреда в сумме 12 млн рублей за 6 лет незаконного уголовного преследования.

По результатам рассмотрения дела суд решил исковые требования удовлетворить частично и взыскать с Минфина РФ за счет средств казны Российской Федерации в пользу Коваленко компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей, а также судебные расходы в размере 10 тысяч рублей.

«Решение может быть обжаловано в Верховный суд Карелии в течение месяца», — сказал судья Юлия Саврук.

Отметим, что после заседания ни сторона защиты - адвокат Михаил Ямчитский, ни ответчик — Минфин не смогли пока сказать, будут ли оспаривать решение суда.

Подробности рассмотрения дела можно будет узнать в материале, который мы опубликуем в ближайшее время.

Напомним, что трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. В этот день участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель „Сямозеро“ на трех лодках попали в шторм. Во время похода по озеру лодки, в которых находились 17 детей и 4 взрослых инструктора, перевернулись и затонули. В результате погибли 14 детей.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“) и ч.3 ст. 293 УК РФ („Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц“).

В конечном итоге бывший директор детского оздоровительного лагеря „Парк-Отель ‚Сямозеро‘ Елена Решетова, не признавшая себя виновной, была приговорена к лишению свободы на срок 9 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Аналогичное наказание суд назначил и ее заместителю Вадиму Виноградову, признавшему свою вину.

Уголовное дело инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в настоящее время рассматривает петрозаводский суд.

Бывшего и действующего руководителей карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилу Котович следствие обвиняло в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Гособвинитель, замначальника отдела прокуратуры Карелии Ирина Кириллович просила назначить обоим фигурантам по 6 лет колонии-поселения, а Котович еще и лишить права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Однако вначале судья Александр Смирнов, затем другая судья петрозаводского суда Марина Носова вынесли Коваленко и Котович оправдательный приговор, оставив за ними право на реабилитацию.